Глава Минюста Латвии предложил Deutsche Welle перенести московское бюро в Ригу

РИГА, 4 февраля. /ТАСС/. Министр юстиции Латвии Янис Борданс предложил перенести московское бюро медиакомпании Deutsche Welle в Ригу в случае сохранения запрета с российской стороны. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Новой консервативной партии, лидером которой является Борданс.

"В случае, если Россия сохранит запрет в отношении бюро германской медиакомпании Deutsche Welle, призываю Германию рассмотреть возможность переноса московского бюро в Ригу", - сказал министр. По его словам, из Риги, где хорошо развита IТ-инфраструктура, Deutsche Welle сможет "и дальше освещать актуальные новости из России, Белоруссии и всего региона".

Глава Минюста Латвии подчеркнул, что в ближайшее время направит письмо с соответствующим предложением руководству Deutsche Welle, и в случае заинтересованности эта балтийская республика окажет поддержку в переносе московского бюро в Ригу. "Я думаю, что открытие бюро Deutsche Welle в Риге было бы выгодно не только для самого вещателя, но и для Латвии, поскольку Deutsche Welle, находясь здесь, могла бы познакомить больше немецкой публики с Латвией и поднять узнаваемость нашей страны в Европе", - считает он.

Ранее МИД РФ сообщил, что Москва на первом этапе осуществления ответных мер в связи с запретом вещания телеканала RT DE в ФРГ закрывает корреспондентский пункт Deutsche Welle в России. В частности, предполагается аннулировать аккредитацию всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle, запустить процесс формирования перечня представителей государственных и общественных структур ФРГ, причастных к ограничению вещания RT DE, иному оказанию давления на российского медиаоператора, им будет запрещен въезд на территорию РФ.

Среди мер, предусмотренных Москвой, значится также инициирование компетентными органами РФ процедуры рассмотрения вопроса о признании Deutsche Welle иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента. На соответствующем этапе ответных мер российская сторона предусматривает также прекращение спутникового и иного вещания Deutsche Welle на территории страны.