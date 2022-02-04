Зоопарк Ташкента назвал неразумной идею выпустить медведя, к которому сбросили ребенка

ТАШКЕНТ, 4 февраля. /ТАСС/. Перемещение в дикую природу медведя, ставшего участником инцидента в Ташкентском зоопарке, неминуемо приведет к его гибели. Такое мнение высказали в пятницу корреспонденту ТАСС в администрации зоопарка.

"Выросший в неволе и привыкший к людям медведь не сможет самостоятельно добывать себе пищу в условиях дикой природы и взаимодействовать с другими дикими животными, он будет искать людей и неминуемо погибнет от рук испуганных жителей отдаленных населенных пунктов или браконьеров", - сказал представитель администрации зоопарка, комментируя предложения узбекистанцев отпустить на волю медведя по кличке Зузу, который не тронул девочку, сброшенную к нему в вольер ее матерью. Он также отметил, что Зузу является подвидом бурого медведя, обитающего на Кавказе, и вряд ли уживется с белокоготными медведями, которые водятся на территории Узбекистана и всей Центральной Азии.

28 января находящаяся в Ташкентском зоопарке молодая женщина на глазах у окружающих сбросила свою 3-летнюю дочь в вольер к медведю, ребенок упал к хищнику с высоты почти пяти метров. Как сообщила администрация зоопарка, медведь по кличке Зузу "медленно спустился в ров, подошел к девочке, понюхал ее и отошел". Специалисты быстро среагировали и заманили хищника во внутренние помещения. После этого ребенок был поднят из вольера и госпитализирован в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи. Девочка получила при падении травмы, но в настоящее время состояние ее здоровья не вызывает опасений.

Из показаний матери, задержанной правоохранительными органами, стало известно, что женщина в последнее время находилась в глубокой депрессии из-за того, что отец ребенка оставил семью и уехал в Россию, а свекровь фактически выгнала ее на улицу. Отмечается, что 31-летняя женщина проживает с двумя малолетними детьми в доме отца, она работает в одном из вузов столицы Узбекистана.

В настоящее время старший ребенок этой женщины - мальчик шести лет - находится в учреждении органов опеки, а в отношении нее, которая, как выяснилось, находится на учете в психоневрологическом диспансере, возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 97 и статье 25 Уголовного кодекса ("Покушение на умышленное убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, покушение на убийство при отягчающих обстоятельствах").