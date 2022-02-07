Курьеры Delivery Club начнут помогать отряду "ЛизаАлерт" в поиске пропавших людей

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Курьеры Delivery Club начнут помогать поисково-спасательному отряду "ЛизаАлерт" в поиске пропавших людей. Об этом ТАСС сообщили в Delivery Club.

"Delivery Club и поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" объявляют о начале сотрудничества. Курьеры сервиса будут получать ориентировки о пропавших людях и инструкции о том, как им помочь. Система коммуникации сервиса с курьерами позволит распространять информацию не только оперативно, но и локально - в первую очередь ориентировки будут отправляться тем курьерам, которые доставляют еду в районе, где в последний раз был замечен человек", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что и курьеры Delivery Club, и курьеры других компаний не раз помогали людям, попавшим в сложные ситуации. "Прямо в эту минуту на улицах находятся несколько десятков тысяч сотрудничающих с нами курьеров. Они проходят через пешеходные переходы, дворы, заходят в подъезды, торговые центры. Они видят гораздо больше обычного человека, едущего из дома на работу и обратно <...> За последние годы они стали важной частью городской среды, поэтому сотрудничество с отрядом "ЛизаАлерт" показалось нам логичными и правильным шагом", - пояснили в Delivery Club.

На первом этапе ориентировки будут получать курьеры в 31 крупнейшем городе страны, в будущем география проекта будет расширена на всю территорию России, где работают курьеры сервиса, добавили в компании. "В городах пропадает большое количество людей - это и дети, и взрослые, и пожилые. Около 80% заявок на поиск пропавших, поступающих в отряд "ЛизаАлерт", - городские. Чем больше участников поиска, тем выше шансы найти пропавшего человека", - подчеркнула руководитель инфогруппы поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Наталья Дементьева.

Ранее Delivery Club объявил, что с 2022 года все офисные сотрудники сервиса будут регулярно работать курьерами, а заработанные деньги сервис потратит на покупку оборудования для отряда "ЛизаАлерт".