В Екатеринбурге начнут строить канатную дорогу на горнолыжном комплексе в мае

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Канатную дорогу на горнолыжным комплексе "Уктус" в Екатеринбурге начнут строить в мае 2022 года. Закончить ее планируется уже в сентябре этого года, сообщили в пресс-службе администрации города в пятницу.

"Органы местного самоуправления готовятся утвердить проекты планировки и межевания территории, предназначенной для размещения кресельной канатной дороги на территории горнолыжного комплекса "Уктус". Начало строительства современного инфраструктурного объекта запланировано на май этого года. Обзавестись новым сооружением горнолыжный комплекс рассчитывает уже к сентябрю", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, на подвесной канатной дороге будут двухместные кресла. Ими смогут пользоваться не только спортсмены, но и все желающие. Работать подъемник будет зимой и летом. Канатная дорога сможет перевозить до 680 человек в час. Ориентировочная протяженность пассажирской линии по склону составит около 590 м, перепад высот - более 96 м.

"Уктус" - единственный горнолыжный комплекс Екатеринбурге, расположенный в черте города. Там работают пять склонов.