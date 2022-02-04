В Полтаве демонтировали памятник Суворову как "элемент советской агитации"

КИЕВ, 4 февраля. /ТАСС/. Памятник полководцу Александру Суворову демонтировали в Полтаве. Об этом в пятницу сообщил в Facebook региональный представитель Института национальной памяти Украины Олег Пустовгар.

"Недоразумение, ошибка исправлена. <...> Где-то меньше, чем полгода простоял", - написал он.

Ранее этот монумент находился во дворе Киевского военного лицея имени Ивана Богуна (бывшее Суворовское училище). Оттуда его переместили в качестве экспоната в Полтавский музей тяжелой бомбардировочной авиации - филиал Национального военно-исторического музея. С призывом демонтировать монумент к руководству музея обратился директор Института национальной памяти Антон Дробович. Он заявил, что монумент "был одним из элементов советской пропаганды", а его художественная ценность вызывает вопросы.

В 2018 году Министерство обороны Украины предложило правительству запретить на территории страны использование имени Суворова, так как, по мнению идеологов ведомства, это "отрицательно скажется на развитии патриотизма и национального самосознания". В 1992 году Киевское суворовское военное училище переименовали в Киевский военный лицей.

Памятник Суворову изначально был установлен на площади перед главным корпусом тогда еще Суворовского училища в Киеве в 1974 году. Общая высота монумента - 6,8 м, из них высота самой скульптуры - 3,2 м.

Признанный во всем мире одним из величайших полководцев, не проигравший ни одного сражения генералиссимус русской армии Александр Суворов (1730-1800) воевал и на территории Украины - он участвовал в осаде Очакова (нынешняя Николаевская область) в 1788 году, а в 1790 году под его командованием была взята считавшаяся неприступной крепость Измаил (Одесская область). В городке Тульчин (Винницкая область) Суворов написал свой известный труд "Наука побеждать".