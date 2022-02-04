В Москве за месяц росгвардейцы задержали 4 тыс. подозреваемых в преступлениях

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Около 4 тысяч подозреваемых в различных преступлениях и правонарушениях задержаны в Москве за месяц сотрудниками Росгвардии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главного управления ведомства.

"В январе автоэкипажи Главного управления Росгвардии по Москве совершили свыше 15 тыс. выездов по сигналу "тревога", поступивших с охраняемых объектов. Помимо этого, сотрудниками вневедомственной охраны передано и доставлено в территориальные отделы полиции около 4 тыс. человек, подозреваемых в совершении административных правонарушений и прочих преступлений. В их числе порядка 10 задержаний лиц, подозреваемых в незаконным обороте наркотиков", - говорится в сообщении.

Во взаимодействии с представителями других правоохранительных органов сотрудники вневедомственной охраны в прошлом месяце приняли участие в обеспечении правопорядка при проведении около 10 мероприятий на территории Москвы.

"На сегодняшний день подразделения вневедомственной охраны обеспечивают защиту более 20 тыс. объектов различной формы собственности, свыше 160 тыс. квартир и мест хранения имущества граждан в Москве. Кроме того, организована охрана 170 объектов, подлежащих обязательной охране, объектов телевидения, жизнеобеспечения города, крупных музеев, выставочных центров и библиотек федерального значения, объектов кредитно-финансовой сферы и многие другие. Ежесуточно улицы Москвы патрулируют около 450 экипажей групп задержания вневедомственной охраны", - заключили в пресс-службе.