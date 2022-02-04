В Карелии школьников с ОВЗ обеспечат двухразовым бесплатным питанием

ПЕТРОЗАВОДСК, 4 февраля. /ТАСС/. Школьники с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в Карелии будут получать бесплатное двухразовое питание с начала нового учебного года. Об этом сообщила журналистам вице-премьер правительства республики по социальным вопросам Лариса Подсадник.

"Инициатива на сегодняшний день очень важная - у нас таких детей более 5 тыс. Сейчас они получают одноразовое питание, но будут внесены изменения в закон Республики Карелия "Об образовании", и с 1 сентября 2022 года такая услуга в образовательных учреждениях будет организована. На сегодняшний день это очень важно: были и обращения родителей, и мы сегодня понимаем, что дети с ОВЗ должны получать двухразовое питание. Соответствующее поручение о внесении изменений в закон от [главы Карелии] Артура Олеговича [Парфенчикова] мы получили, и сейчас будем его отрабатывать", - сказала Подсадник.

За счет федеральных средств горячие обеды в регионе получают все ученики начальной школы. Право на двухразовое питание в Карелии сегодня имеют только младшеклассники с инвалидностью или из малоимущих семей, чей еще один прием пищи оплачивается за счет республиканской программы "Адресная социальная помощь". По словам вице-премьера Карелии, с нового учебного года все школьники с ОВЗ с 1 по 11 классы без учета дохода родителей будут обеспечены двухразовым питанием за счет бюджета региона. За организацию обедов будет отвечать школа, в том числе в ситуации домашнего обучения ребенка.

"Мы пониманием, что у детей с ОВЗ должно быть усиленное питание, возможно, без отрыва от образовательного учреждения. И еще один нюанс: часто после школы дети идут на профилактические, медицинские процедуры, и не всегда есть возможность сделать перерыв, прийти домой и получить питание там. Важно, что именно образовательная организация будет организовывать этот момент", - отметила Подсадник.

Власти обещают, что при формировании рациона будут учитываться все рекомендации и противопоказания, которые есть у ребенка. "У каждого ученика есть медицинская карта в образовательном учреждении. Если есть показания по питанию, это все будут учитывать в рамках того учреждения, к которому ребенок приписан", - сказала Подсадник.