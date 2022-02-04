Заболеваемость ковидом за неделю в Поморье выросла на 30% за счет роста охвата тестами

АРХАНГЕЛЬСК, 4 февраля. /ТАСС/. Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в Архангельской области за неделю выросла на треть - с 1 971 случая в сутки 28 января до 3 085 случаев 4 февраля. Как сообщает пресс-служба администрации региона, рост вызван не только интенсивностью распространения инфекции, но и увеличением числа тестирований.

"Общее число новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в регионе за минувшие сутки составило 3 085 человек, - сообщили в пресс-службе. - Как пояснили в областном Минздраве, рост числа заболевших объясняется не только интенсивностью распространения коронавирусной инфекции, но и существенным увеличением объемов тестирования. Так, ежесуточно лаборатории региона проводят порядка 7,5 тыс. исследований, еще около 1,5 тыс. тестов делают экспресс-методом".

В начале месяца в сутки в области делали около 3,5 тыс. тестов. С начала работы в Архангельске круглосуточного центра экспресс-тестирования за двое суток на коронавирус проверено 1 350 человек, у трети из них выявлена инфекция. При этом число госпитализаций растет незначительно: 28 января было госпитализировано 140 человек, 4 февраля - 194 человека.

Основная нагрузка ложится на амбулаторное звено, где лечатся до 90% заболевших. "Мы делаем все возможное, чтобы сохранить плановую медицинскую помощь по таким профилям как кардиохирургия, онкология, поскольку это жизненно важные направления для наших пациентов, - сообщили ТАСС в региональном Минздраве. - В то же самое время другие виды плановой помощи, которые позволяют отсрочить операцию без ущерба для здоровья пациента, могут быть частично приостановлены".

С начала пандемии в регионе выявлено 149 409 случаев новой коронавирусной инфекции, из них 121 719 человек выздоровели, 2 011 умерли.