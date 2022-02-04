Более тысячи случаев заражения коронавирусом за сутки впервые выявили в Курганской области

ТАСС, 4 февраля. Количество случаев заражения коронавирусом в Курганской области составило 1 105 за сутки, сообщили в пятницу в телеграм-канале правительства региона. За две недели число заражений в сутки выросло более чем в 10 раз.

"Выявлено 1 105 новых случаев COVID-19", - говорится в сообщении с уточнением, что еще две недели назад в регионе фиксировалось около сотни новых случаев ковида за сутки (98 случаев 21 января).

Ранее власти региона приняли решение о переводе учащихся школ на дистанционное обучение, за исключением сельских малокомплектных учреждений. С 7 февраля в области приостанавливается проведение мероприятий для детей в театрах, концертных, культурно-досуговых учреждениях, библиотеках, музеях. С 4 по 18 февраля включительно вводится запрет на посещение торгово-развлекательных центров и кинотеатров для лиц младше 18 лет без сопровождения родителей. Также организации общественного питания региона могут работать только до 23:00. При этом до конца февраля отменяется требование предъявлять ковид-сертификаты при посещении заведений общепита, торговых и торгово-развлекательных центров и ряда других мест, однако усилен контроль за нарушениями эпидемиологических требований.