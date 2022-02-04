Путин присутствует на стадионе "Птичье гнездо", где идет церемония открытия Олимпиады

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в качестве гостя присутствует на Пекинском национальном стадионе "Птичье гнездо", где проходит церемония открытия зимних Олимпийских игр.

Ранее в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином президент выразил уверенность, что российские и китайские спортсмены достойно выступят на Олимпиаде.

Он добавил, что взаимные визиты лидеров России и Китая во время Олимпиад стали своего рода традицией. Так, в 2008 году Путин в качестве премьер-министра посетил открытие летней Олимпиады в Пекине, а в феврале 2014 года Си Цзиньпин присутствовал на церемонии открытия Игр в Сочи.

Ранее глава российского государства в статье для информационного агентства "Синьхуа" отметил, что Китай проделал "огромную работу для качественной подготовки к зимним Олимпийским и Паралимпийским играм".

О стадионе

Пекинский национальный стадион, больше известный как "Птичье гнездо", - многофункциональный спортивный комплекс, созданный для проведения летних Олимпийских игр 2008 года. Общая площадь стадиона составляет 20,4 тыс. кв. м, средняя вместимость оценивается в 91 тыс. человек, при этом предусмотрено 80 тыс. постоянных сидячих мест и 20 тыс. - временных.

Строительство стадиона началось в декабре 2003 года по проекту швейцарского архитектурного бюро HdeM Жака Херцога и Пьера де Мерона. Было решено построить сооружение в форме овала, обвитого неразрывными кругами пряжи. В центре идеи стояло применение стальных балок, аккуратно переплетенных в виде нитей. Для описания строения архитекторы активно использовали сравнение с птичьим гнездом, что впоследствии закрепилось в качестве названия стадиона.

В строительстве участвовало более 17 тыс. человек. План строительных работ был настолько плотным, что укладка травяного покрытия площадью 7 тыс. 811 кв. м была завершена за сутки до официального открытия стадиона.

Строительство "Птичьего гнезда" закончилось в марте 2008 года, общая стоимость составила 2,27 млрд юаней (около $357,5 млн). В 2008 году на стадионе прошли церемонии открытия и закрытия Олимпийских и Паралимпийских игр, а также соревнования по легкой атлетике и финальная игра турнира по футболу. В 2022 году на стадионе не планируется проведение соревнований в рамках XXIV зимних Олимпийских игр, объект будет использован только для проведения церемоний открытия и закрытия.

Кроме Олимпийских игр стадион принимал матчи Суперкубка Италии по футболу 2009, 2011 и 2012 годов. Здесь также проводятся благотворительные мероприятия, детские конкурсы, концерты, музыкальные фестивали. В 2021 году на стадионе прошел ряд мероприятий, приуроченных к 100-летию образования Коммунистической партии Китая.