В Ингушетии сменили министра здравоохранения после инцидента в перинатальном центре

МАГАС, 4 февраля. /ТАСС/. Главврач Детской республиканской больницы Ингушетии Магомед-Башир Балаев назначен на пост и. о. министра здравоохранения региона. Он сменил на этой должности Рукият Торшхоеву, возглавлявшую Минздрав с августа 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

"Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал указ о назначении Магомеда-Башира Балаева исполняющим обязанности министра здравоохранения республики. Сегодня он будет представлен коллективу ведомства", - говорится в сообщении.

Балаев с весны 2017 года занимал должность главного врача Детской республиканской клинической больницы в Назрани.

Ранее в социальных сетях региона было распространено видео, на котором родственники одной из пациенток перинатального центра сообщили, что после рождения ребенка из-за халатности врачей женщина впала в состояние комы, из которой не выходит с 30 ноября. По данным пресс-службы правительства региона, женщине поставлен диагноз "гипоксически-ишемическое повреждение головного мозга на фоне гиповолемического шока, отек зрительного нерва обоих глаз". 18 января в перинатальном центре сменили главврача, а следователями по данному факту было возбуждено уголовное дело.