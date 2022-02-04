В Кисловодске планируют открыть Единый центр военно-патриотического воспитания

ПЯТИГОРСК, 4 февраля. /ТАСС/. Единый центр военно-патриотического воспитания для занятия кадетов и юноармейцев, а также для проведения сборов и фестивалей планируется открыть в Кисловодске Ставропольского края. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе городской администрации.

"В Кисловодске на базе военно-учетного стола может появиться Единый центр патриотического воспитания молодежи. В новом центре смогут заниматься кадеты и юнармейцы города, проводиться сборы и фестивали", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Кисловодске действует 13 отрядов юнармейцев, военно-патриотические клубы и кадетские классы. В центре есть оружейная комната, комната русского исторического православного просвещения, а также музей боевой славы. В коллекции музея имеется командирский планшет, с которым прошли всю Великую Отечественную войну и дошли до Берлина, кобура, боевые патроны, ордена и медали.

"Наши кадеты, юнармейцы и их наставники ведут большую работу по патриотическому воспитанию, постоянно участвуют в слетах, форумах, городских мероприятиях. Поэтому сегодня нам нужна база, где ребята могли бы обучаться, тренироваться, разрабатывать проекты. Уверен, мы реализуем эту инициативу", - рассказал глава Кисловодска Евгений Моисеев, слова которого приводятся в сообщении.