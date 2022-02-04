Власти Мордовии решили отправить первоклассников на каникулы с 7 февраля из-за пандемии

ТАСС, 4 февраля. Власти Мордовии приняли решение отправить первоклассников на дополнительные каникулы с 7 до 13 февраля из-за стремительного роста заболеваемости в республике, сообщается на сайте правительства Мордовии.

"Оперштаб поддержал предложение рабочей группы о переносе дополнительных каникул для первоклассников с 21 февраля на 7 февраля. Каникулы продлятся неделю - до 13 февраля включительно", - говорится в сообщении.

Как отметила в ходе оперштаба вице-премьер Галина Лотванова, стремительный подъем заболеваемости идет уже в течение трех недель, в последние дни выявляется более 400 случаев заражения ежедневно. На лечении в ковидных госпиталях находятся более 800 человек. "По сравнению с прошлой неделей [заболеваемость] увеличилась в 2,5 раза. В Ромодановском районе - в шесть раз, в Атюрьевском - в пять раз, и по этим цифрам явно прослеживается связь с результатами вакцинации и ревакцинации", - подчеркнула она.

В ходе оперштаба глава Мордовии Артем Здунов также рекомендовал работодателям перевести максимально возможное количество сотрудников на дистанционный формат работы. Также оперштаб поставил задачу чаще проводить антиковидные рейды, дезинфекцию в многоквартирных домах и в общественном транспорте.

Одиннадцатого октября региональное управление Роспотребнадзора ввело обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан, с 15 октября в регионе требуются ковид-сертификаты для посещения заведений общепита, предприятий сферы бытовых услуг, организаций культуры и спорта. С 10 ноября ковид-сертификаты нужны для посещения гостиниц и объектов розничной торговли площадью больше 150 кв. метров, продающих непродовольственные товары.

До 15 февраля несовершеннолетним запрещено посещать музеи, кафе, фитнес-центры, концертные залы, кинотеатры, выставки и торговые центры, а также зрелищные и иные мероприятия в качестве зрителей, отменены спортивные и физкультурные мероприятия с участием лиц до 18 лет, а спортивные мероприятия из плана региональных, межрегиональных, всероссийских, международных спортивных мероприятий будут проходить без очного присутствия зрителей. Кроме того, на дистанционный режим переведены занятия по программам дополнительного образования.