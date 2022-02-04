Курские власти отменили решение о приостановке действия льготных проездных билетов

КУРСК, 4 февраля. /ТАСС/. Власти Курской области по итогам заседания оперштаба по борьбе с ковидом отменили решение о приостановке действия льготных билетов в общественном транспорте, сообщила пресс-служба администрации региона.

Накануне в ходе заседания оперштаба Курской области губернатор региона Роман Старовойт в числе прочих предложений управления Роспотребнадзора по региону поддержал приостановку действия льготных проездных в общественном транспорте.

"Действие льготных проездных приостановлено не будет. Работодателям рекомендовано отправить в оплачиваемые отпуска сотрудников старше 60 лет и беременных женщин", - говорится в сообщении.

Кроме того, по итогам заседания оперштаба принято решение о проведении спортивных соревнований без зрителей.

С начала пандемии в Курской области выявлено 89 342 случая заражения коронавирусом, 2 197 пациентов умерли. С марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности, с мая - масочный режим в общественном транспорте, торговых центрах и других местах массового скопления людей. К 28 января 2022 года в Курской области первым компонентом вакцины от ковида привиты более 686 тыс. человек. Регион достиг 95% от плана по вакцинации населения.