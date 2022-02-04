В Петербурге от незаконного использования освободили четыре дома-памятника

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Комитета по контролю за имуществом (ККИ) Санкт-Петербурга в ходе январских проверок освободили от нелегального использования под различные нужды ряд городских помещений, которые находятся внутри четырех домов-объектов культурного наследия. В том числе от незаконного использования освободили дом, в котором жил и умер художник Борис Кустодиев, а также Комплекс казарм лейб-гвардии Финляндского полка, сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Под жилые и складские цели использовались объекты нежилого фонда на наб. р. Фонтанки, ул. Некрасова, Подковырова и Шевченко, на Ждановской наб., Большом Сампсониевском пр., 1-й, 16-й и 19-й линиях В. О. Часть освобожденных помещений размещались в домах- объектах культурного наследия: "Дом Е. П. Михайлова", "Комплекс казарм лейб-гвардии Финляндского полка", "Дом Мичуриных". В добровольном порядке были освобождены помещения в доме на Каменноостровском пр. (объект культурного наследия "Дом доходный Маркова К. В."), на 16-й линии В. О. и на ул. Детской", - рассказали в пресс-службе.

Также после проверок удалось освободить 130 кв. м, нелегально занятых под офисы, в здании на Московском проспекте и около 150 кв. м помещений на проспекте Юрия Гагарина. В отсутствие правовых оснований в 27-метровом помещении на Московском проспекте также находилась кофейня. Кроме того, было найдено кафе в незаконно использовавшемся городском помещении площадью 72 кв. м на улице Лизы Чайкиной.

В общей сложности от нелегальной деятельности освободили 18 объектов нежилого фонда, которые находятся в городской собственности. Совокупная площадь освобожденного имущества составила более 1 300 кв. м. Проверки проводились в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском, Московском, Василеостровском и Выборгском районах Петербурга.

В настоящее время часть помещений уже полностью освобождена, опечатана и опломбирована. Из остальных вывозится имущество пользователей и мусор, после чего помещения также будут опечатаны.