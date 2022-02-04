Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве снизился до 63,2%

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве за неделю снизился с 64,8% до 63,2%. Прививку первым компонентом вакцины в столице сделали более 7,1 млн раз, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в пятницу.

Что известно о российских вакцинах

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"По данным на 4 февраля, 7 149 637 - вакцинация первым компонентом, 6 756 593 - полная вакцинация, 63,2% - коллективный иммунитет", - говорится в сообщении.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлен 2 454 591 случай заражения, из них 25 019 за последние сутки. Выздоровели 2 007 965 человек, умер 39 271.

Ситуация в Подмосковье

Также на портале отмечается, что число прививок первым компонентом вакцины от коронавируса в Подмосковье превысило 5 млн.

"В Московской области, по данным на 4 февраля, 5 082 867 - вакцинация первым компонентом, 4 875 011 - полная вакцинация, 71,5% - коллективный иммунитет", - говорится в сообщении.

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся коронавирусом в России. Всего выявлено 802 553 случая заражения, в том числе 11 255 за последние сутки, выздоровели 643 540 человек, умерли 13 469.