Более 34 тыс. студентов прошли в заключительный этап олимпиады "Я - профессионал"

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Более 34 тыс. участников студенческой олимпиады "Я - профессионал" успешно справились с заданиями отборочного онлайн-этапа и прошли в финал. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба президентской платформы "Россия - страна возможностей".

"Долгожданные результаты отборочного онлайн-этапа - уже в личных кабинетах каждого участника. Во-первых, хочу поблагодарить и поздравить всех 34 840 участников юбилейного сезона олимпиады, во-вторых, хочется пожелать удачи всем тем, кто прошел в заключительный этап состязания. Профессиональные знания и желание стать первым - вот ключ к победе. Именно эти составляющие не только приведут вас к успеху в олимпиаде, но также сделают и лидером по жизни", - отметила руководитель олимпиады Валерия Касамара.

Она добавила, что самыми популярными направлениями по числу участников, прошедших в заключительный этап, стали "Экология" (1 191 участник), "Психология" (1 153), "Лечебное дело и педиатрия" (1 118), "Математика" (1 065) и "Юриспруденция" (980).

Гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров отметил, что в отборочном этапе наиболее активными были молодые люди из пяти вузов: Высшая школа экономики (2 083 участника), Сеченовский университет (1 574), Московский государственный университет (1 257), Санкт-Петербургский государственный университет (1 184) и Дальневосточный федеральный университет (1 019).

"Такое состязание - отличный старт профессионального пути каждого конкурсанта вне зависимости от региона проживания, возраста и направления развития. Впереди - финал, это хорошая возможность проявить себя. Каждого участника ожидает не только теоретическая часть олимпиады, но и практическая, где им предстоит разбирать кейсы компаний-партнеров и искать для них наиболее оптимальные решения. Подобные задания - отличный способ в полной мере раскрыть свои умения на практике и зарекомендовать себя перед будущим работодателем", - сказал Комиссаров.

Заключительный этап олимпиады продлится с середины февраля до конца апреля, он пройдет онлайн. Студентов ожидают практико-ориентированные задания от вузов-организаторов и компаний-партнеров. Дипломанты олимпиады станут известны в мае 2022 года, они смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов и получат возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Для золотых, серебряных и бронзовых медалистов олимпиады предусмотрен дополнительный бонус - премии в размере от 100 до 300 тыс. рублей.