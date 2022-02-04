В Северной Осетии школьники и студенты будут ездить на ж/д транспорте со скидкой в 50%

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 февраля. /ТАСС/. Власти Северной Осетии установили для школьников и студентов льготу в размере 50% от стоимости проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения. Об этом сообщил председатель республиканского комитета по транспорту и дорожной инфраструктуре республики Тариэль Солиев.

"Необходимость принятия постановления обусловлена обеспечением социальной поддержки школьников и студентов в части предоставления им скидки на проезд в поездах пригородного и железнодорожного транспорта общего пользования. На сегодняшний день стоимость одного км - 1 рубль 20 копеек", - сказал он.

На эти цели в бюджет республики заложены средства в размере 500 тыс. рублей на компенсацию убытков перевозчику Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания.