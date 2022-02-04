В Адыгее все школы с 7 февраля перейдут на дистанционное обучение в связи с COVID-19

МАЙКОП, 4 февраля. /ТАСС/. Власти Адыгеи перевели все школы республики с 7 по 12 февраля на дистанционное обучение, сообщил оперштаб региона.

"Решением оперативного штаба все общеобразовательные организации и организации дополнительного образования Республики Адыгея переводятся на дистанционную форму обучения с 7 по 12 февраля", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 3 февраля на дистанционное обучение в связи с ростом заболеваемости COVID-19 среди детей и педагогов перешли школы Майкопа, с 4 февраля - школы Кошехабльского района и города Адыгейска.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в своем аккаунте в соцсети Instagram сообщил, что перевод на дистанционное обучение касается и организаций дополнительного образования. "Подобные решения ранее были приняты и в вузах Адыгеи. При этом детские сады продолжают работать в обычном режиме, но прошу родителей быть внимательными к своему здоровью и здоровью своих детей", - написал он.

По данным регионального оперативного штаба, в республике коронавирусная инфекция с начала пандемии выявлена у 31 829 человек, на лечении находятся 4 197 человек (плюс 487 за сутки). С начала пандемии в республике выздоровели 26 870 человек (плюс 195 за сутки), умер 831.