Попова заявила, что темпы распространения "омикрона" в России и странах Европы замедлились

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Темпы распространения нового штамм коронавируса "омикрон" в России и в ряде стран Европы несколько замедлились, однако в Москве и Санкт-Петербурге доля данного варианта вируса среди заразившихся составляет уже более 80%. Об этом в пятницу сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Например, в Москве и в Санкт-Петербурге сегодня уже более 80% всех секвенируемых штаммов - это штаммы варианта "омикрон". В некоторых субъектах РФ этот удельный вес меньше. В целом по стране вы видите, что чуть больше 50% [заражений коронавирусом] сегодня [приходится на] штамм "омикрон", и чуть меньше - [на] штамм "дельта". Динамика развития и, так скажем, наступления штамма "омикрон" несколько замедлилась, и не только в России, но и в целом ряде европейских государств, мы также видим такую тенденцию, наблюдаем за ней в дальнейшем", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

По ее словам, на линию ВА.2 приходится 3% всех заражений "омикроном" в РФ.

Также Попова сообщила, что штамм "омикрон" вдвое заразнее вируса гриппа.