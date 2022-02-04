Адвокат рассказал, после приема каких лекарств нельзя садиться за руль

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Кроме "Корвалола", перед тем, как садиться за руль, употреблять нельзя жаропонижающие, обезболивающие и антигистаминные препараты, уточнил в пятницу ТАСС адвокат Сергей Жорин.

"Корвалол" - не единственное лекарство, из-за которого можно лишиться прав. В список потенциально опасных можно отнести жаропонижающие при простуде, в состав которых входят фенилэфрин, хлорфенамин, фенирамин: "Терафлю", "Фервекс", "Форейн". Обезболивающие, которые содержат опасные для анализа на опьянение кодеина фосфат, кофеин, фенобарбитал и кеторолака трометамин: "Солпадеин", "Нурофен плюс", "Спазмалгин". А также лекарства от аллергии "Тавегил" и "Супрастин", - рассказал юрист.

Верховный суд РФ признал законными нормативные нормы, которые не разрешают садиться за руль лицам, находящимся в состоянии наркотического опьянения из-за прописанных врачами лекарств. Законодательство в сфере дорожного движения запрещает водителю управлять транспортным средством в состоянии любого вида опьянения независимо от причины, вызвавшей такое опьянение, которое, в частности, может явиться следствием употребления разрешенных к применению лекарственных препаратов, следует из постановления суда, опубликованного на его официальном сайте

Верховный суд также пришел к выводу, что любое содержание психотропных веществ в крови водителя влечет административную ответственность, так как закон не регулирует эту норму. Данное решение было принято по иску водителя, лишенного прав после обнаружения в его крови психотропных веществ после приема "Корвалола". Суд отметил, что одним из условий применения ряда препаратов является отказ от вождения. Согласно его решению, употребление любого количества указанных веществ, приводящее к совокупности нарушений физических или психических функций лица, управляющего транспортным средством, по смыслу действующего законодательства позволяет установить состояние опьянения.