В МИД Франции сожалеют о решении России запретить вещание Deutsche Welle в стране

ПАРИЖ, 4 февраля. /ТАСС/. Франция сожалеет о решении России запретить вещание германской медиакомпании Deutsche Welle в стране. Об этом говорится в обнародованном в пятницу сообщении французского дипломатического ведомства.

"Франция сожалеет об объявленном решении российских властей запретить вещание Deutsche Welle и закрытии его бюро в Москве без юридических оснований", - отмечается в коммюнике. В нем подчеркивается, что Париж "защищает свободу слова и свободу печати в России и во всем мире".

"Свобода информации является фундаментальным правом, которое должно защищаться повсюду и которому привержена Франции", - говорится в заявлении. В МИД Франции выразили солидарность с Германией и сотрудниками московского офиса Deutsche Welle.

Ситуация вокруг RT DE и Deutsche Welle

Комиссия по лицензированию и надзору за СМИ ФРГ в среду запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в Германии из-за отсутствия необходимой лицензии. Как отмечается в заявлении регулятора, каналом указанное разрешение не было ни получено, ни запрошено, в связи с этим его вещание в прямом эфире в интернете, через мобильное приложение RT News, а также через спутник "необходимо прекратить".

В МИД России указали, что решение властей ФРГ вынуждает Москву приступить к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в РФ германских СМИ, а также интернет-посредников, которые безосновательно удалили аккаунты телеканала RT DE со своих платформ.

В четверг в МИД РФ сообщили, что Москва на первом этапе осуществления ответных мер в связи с запретом вещания RT DE в ФРГ закрывает корпункт Deutsche Welle в России. Среди прочих ответных мер предполагается "аннулировать аккредитацию всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle, запустить процесс формирования перечня представителей государственных и общественных структур ФРГ, "причастных к ограничению вещания RT DE и иному оказанию давления на российского медиаоператора", которым будет запрещен въезд на территорию РФ.

В числе мер, предусмотренных Москвой, значится также инициирование компетентными органами РФ процедуры рассмотрения вопроса о признании Deutsche Welle иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента. Кроме того, российская сторона предусматривает прекращение спутникового и иного вещания Deutsche Welle на территории страны.