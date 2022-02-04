И. о. главы пермского управления СК РФ стал Валерий Сафонов

ПЕРМЬ, 4 февраля. /ТАСС/. Валерий Сафонов назначен и. о. главы следственного управления СК РФ по Пермскому краю, сообщает ведомство.

"Приказом председателя Следственного комитета Российской Федерации исполняющим обязанности по вакантной должности руководителя следственного управления СК РФ по Пермскому краю назначен первый заместитель руководителя следственного управления СК РФ по Пермскому краю генерал-майор юстиции Сафонов Валерий Александрович. С 4 февраля 2022 года Валерий Александрович Сафонов приступил к исполнению обязанностей", - говорится в сообщении.

Ранее Сафонов работал в должности первого заместителя руководителя следственного управления СК РФ по Волгоградской области, в январе был назначен на аналогичную должность в пермском отделении ведомства.

Предыдущий глава пермского следственного управления Сергей Сарапульцев, по информации источников ТАСС, покончил с собой 23 сентября 2021 года. Как отметил источник, по предварительным данным, самоубийство Сарапульцева не связано со службой, в частности с ЧП в университете в Перми, когда один из студентов вуза открыл стрельбу, тогда погибли шесть человек и более 40 пострадали.