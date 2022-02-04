Жителям квартир, пострадавших от взрыва газа в доме в Нижнем Новгороде, выплатят матпомощь

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 февраля. /ТАСС/. Жителям квартир, пострадавших от взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде, выплатят материальную помощь, сообщает администрация города.

"Жильцам подъезда дома на проспекте Ленина, 30, корп. 4, пострадавшего в результате хлопка газа, после оценки ущерба планируется выплатить материальную помощь. Об этом сообщил глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев", - сказано в сообщении.

Также глава города заявил, что жильцам трех наиболее пострадавших квартир будет подобран вариант расселения до окончания аварийно-восстановительных работ. На данный момент этот вопрос прорабатывается администрацией Ленинского района и пострадавшими.

По словам главы администрации Ленинского района Александра Кулагина, сотрудники ТСЖ оперативно восстановили тепловой контур и провели чистку кровли от снега. "Газ отключен только по двум стоякам, там, где произошло происшествие. По результатам проверки сотрудниками газовой службы будет принято решение о подключении газа в отключенных стояках", - приводит пресс-служба слова Кулагина.

Также по решению оперативного штаба в доме введен режим чрезвычайной ситуации. Зона ЧС установлена в границах второго подъезда дома. Жильцы подъездов, которые не пострадали от хлопка газа, вернулись в свои квартиры вечером в четверг.

По информации пресс-службы ГУ МЧС, в 20:21 мск 3 февраля 2022 года по единому телефону вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в квартире на пятом этаже жилого дома по проспекту Ленина в Нижнем Новгороде. Из здания были эвакуированы 49 человек. По данным пресс-службы губернатора региона, пострадал мужчина, который с ожогами 75-80% тела госпитализирован в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета. Еще одной женщине с гипертоническим кризом медицинская помощь была оказана на месте, от госпитализации она отказалась. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей").