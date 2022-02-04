В России инициировали создание трансграничного радиовещания на языках народов севера

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Консорциум "Мировое историко-культурное наследие Арктики", созданный на базе Российского государственного гидрометеорологического университета (РГГМУ), инициировал создание трансграничного радиовещания на языках коренных народов севера. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции в ТАСС в Петербурге заместитель директора представительства РГГМУ в Москве Андрей Брыксенков.

Заявка на создание радиовещания будет подана в Арктический совет. "Необходима подача заявки от двух государств, в данном случае мы планируем идти вместе с Норвегией - с нашими коллегами, радиостанцией "Саамское радио", которая входит в большой концерн по теле- и радиовещанию в Норвегии. <…> Идея первоначально уже была озвучена, поддержана на всех уровнях. Что касается в целом трансграничного радиовещания - начнем, наверное, пока с коротковолнового вещания, поскольку оно покрывает наибольшие территории и наименее затратное", - сказал он.

Брыксенков отметил, что на первоначальном этапе в качестве пилотного проекта планируется запустить радиовещание на территории Финляндии, Норвегии и России. Инициаторы готовы к сотрудничеству и с другими странами. "Один передатчик в Красноярске может покрыть 80% территории российского севера. В Норвегии такой передатчик есть, который покрывает скандинавскую территорию. Два передатчика есть на Аляске", - отметил замдиректора. В будущем вещание будет вестись не только на коротких, но и на средних и длинных волнах, что позволит на одной частоте нести три-четыре канала. Один из них планируется вести на русском и английском языках, остальные - на языках коренных народов.

Слушатели радиопередач узнают о традициях, знаниях народов севера, контент планируется делать полностью посвященным культуре. В рамках инициативы также запланировано создание корреспондентских пунктов в странах, которые будут участвовать в проекте. "И общий центр, который будет координировать, мы надеемся, будет в Арктическом совете", - пояснил Брыксенков.

Консорциум "Мировое историко-культурное наследие Арктики", созданный в 2021 году, объединяет комитет Санкт-Петербурга по делам Арктики, Арктический музейно-выставочный центр в Санкт-Петербурге, Ассоциацию коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ и другие организации. Деятельность консорциума направлена на популяризацию сохранения культурного и исторического наследия в Арктике, развитие арктического туризма и другие сферы.