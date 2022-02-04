Полиция завершила проверку школы в Кёльне

БЕРЛИН, 4 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы завершили спецоперацию в одной из школ города Кёльн (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) на западе Германии, начатую утром из-за информации о возможном нахождении в учебном заведении подозрительного человека. Об этом в пятницу сообщила местная полиция на своей странице в Twitter.

"Наш осмотр завершен. Пока у нас нет доказательств того, что существовала реальная угроза", - отмечается в заявлении. При этом указывается, что сотрудники полиции провели эвакуацию из здания всех учеников и учителей.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы проводят спецоперацию в общеобразовательной школе имени Генриха Белля в Кёльне после того, как в здании сработала сигнализация. Подчеркивалось, что полиции по телефону сообщили о подозрительном человеке, который мог находиться на территории школы. На месте работали сотрудники полиции и других экстренных служб.