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Минюст внес WOT Foundation в перечень нежелательных НПО

Генеральная прокуратура ранее установила, что деятельность польской неправительственной организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Минюст РФ признал деятельность польской неправительственной организации WOT Foundation нежелательной на территории РФ. Об этом в пятницу сообщается на сайте ведомства.

"4 февраля 2022 года Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена организация WOT Foundation, Республика Польша", - говорится в сообщении.

Ранее Генеральная прокуратура России установила, что деятельность WOT Foundation представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России. Информация о принятом решении была направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.

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