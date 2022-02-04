В горячей воде Норильска обнаружили превышение содержания железа

ТАСС, 4 февраля. Роспотребнадзор обнаружил повышенное содержания железа в горячей водопроводной воде Норильска на севере Красноярского края. Содержание железа превышено в 1,6 раза, сообщил в официальном Telegram-канале руководитель регионального управления ведомства Дмитрий Горяев.

"По результатам лабораторных исследований установлено несоответствие отобранных проб воды по санитарно-химическим показателям - содержание железа превышено в 1,6 раза, а также по органолептическим показателям - цветность превышает норматив в 1,4 раза", - сообщил он, добавив, что в ведомство поступило за последний год более десятка жалоб на качество горячей воды. Роспотребнадзор провел плановую проверку водоснабжающей организации - Норильско-таймырской энергетической компании (НТЭК, дочерняя структура "Норникеля") и произвел отбор проб.

На компанию наложен штраф и выдано предписание на устранение нарушений до апреля 2022 года. Также в адрес администрации города Норильска направлено уведомление о несоответствии горячей воды гигиеническим нормативам.

В НТЭК сообщили ТАСС, что согласно федеральному закону "О водоснабжении" для повышения качества воды обязательным является переход многоквартирных домов на закрытую систему водоснабжения с установкой теплообменников, в которых поступающая холодная вода нагревается до заданных параметров и поступает потребителям. В третьем квартале 2021 года компания "Норникель" в рамках благотворительной деятельности выделила средства для установки подобного оборудования на территории Норильского промышленного района. "Значительная часть управляющих компаний в Норильске уже осуществили переход на данную систему, и жильцы этих домов не испытывают трудностей с качеством горячей воды", - подчеркнул собеседник агентства.

НТЭК обеспечивает водой, тепловой и электрической энергией потребителей Норильска и Дудинки. В состав компании входят три ТЭЦ Норильска, Курейская и Усть-Хантайская ГЭС, тепловые и электрические сети в Норильске и Дудинке.