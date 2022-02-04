В Северной Осетии заболеваемость ковидом среди детей за пять дней сократилась на 50%

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 февраля. /ТАСС/. Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией среди детей снизилась за пять дней на 51,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели. Об этом сообщил в пятницу на заседании оперштаба главный санитарный врач республики Алан Тибилов.

"В Северной Осетии заболеваемость детей коронавирусом сократилась за пять дней текущей недели по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели на 51,7%", - сказал Тибилов.

Всего в республике коронавирусом заражены 1 096 детей. В детской республиканской клинической больнице находится 62 ребенка с коронавирусом.