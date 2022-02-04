В ВОЗ не исключают, что у РФ могут запросить дополнительные данные во "Спутнику V"

ЖЕНЕВА, 4 февраля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не исключает, что у России может быть запрошена дополнительная информация по вакцине от коронавируса "Спутник V" в рамках процедуры рассмотрения заявки о ее включении в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения (Emergency Use Listing, EUL). Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе ВОЗ в Женеве.

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о том, поступили ли из России данные по "Спутнику V", которые в ВОЗ, согласно заявлениям ее представителей, ожидали получить до конца января, в пресс-службе отметили: "Предоставление этих данных состоялось между концом декабря 2021 года и 31 января 2022 года. Дополнительные данные могут быть запрошены как часть процесса анализа".

В организации при этом не дали прямого ответа на вопрос о том, запланирована ли на февраль инспекция ВОЗ на предприятиях в России в рамках процедуры EUL. В пресс-службе пояснили, что "заявителя проинформируют о решении о необходимости проведения верификационной инспекции". Такое решение принимается после изучения заявки и ответов на вопросы о корректирующих и превентивных действиях, касающихся высказанных ранее замечаний по итогам предыдущей инспекции, проведенной на российских фармацевтических предприятиях. "Поскольку процесс еще идет, то детали должны оставаться конфиденциальными. Рекомендации будут преданы гласности после завершения процесса полностью", - подчеркнули в пресс-службе.

В 2021 году ВОЗ провела инспекцию четырех российских производственных площадок в рамках процедуры предварительной квалификации "Спутника V", опубликовав замечания по работе одной из них.

В интервью ТАСС 1 февраля директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что инспекция по "Спутнику V" в России может состояться в текущем месяце. "В феврале мы рассчитываем провести следующий инспекционный визит", - отметил он.