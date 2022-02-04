Туранские пустыни предложили включить в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Туркмения, Казахстан, и Узбекистан предложили внести Туранские пустыни умеренного пояса в список Всемирного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Об этом сообщила руководитель проекта "Инициатива по пустыням Центральной Азии" Ширин Каррыева в статье, опубликованной в пятницу на официальном портале Туркменистана "Золотой век".

"28 января 2022 года в Центр Всемирного наследия ЮНЕСКО был представлен пакет документов по транснациональному серийному объекту "Туранские пустыни умеренного пояса". Документ составлен от имени трех стран региона: Казахстана, Туркменистана и Узбекистана и предполагает включение объекта в список Всемирного наследия ЮНЕСКО", - написала она.

"Пакет документов был подготовлен в рамках реализации совместного проекта Фонда Михаэля Зуккова по охране природы (MSF, Германия) "Инициатива по пустыням Центральной Азии" (CADI), финансируемого Международной инициативой по климату (IKI). Его подготовка осуществлялась совместно с партнерами в Казахстане, Туркменистане и Узбекистане, а также Университетом Грайфсвальда и субрегиональным отделением Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО)", - добавила менеджер проекта.

Туранские пустыни Центральной Азии уникальны благодаря особым климатическим условиям и разнообразию видов. Они включают в себя все формы пустынного рельефа. Экосистемные функции этих пустынь чрезвычайно важны для региона.

В список Всемирного наследия ЮНЕСКО уже также включены три древнейших города Туркмении: Мерв, Кенеургенч и Ниса.