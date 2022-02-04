В России за 10 лет почти в два раза сократилось число погибших на дорогах

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Количество погибших на дорогах в России за 10 лет уменьшилось почти в два раза. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-центре МВД России по итогам совещания по подведению итогов межведомственного взаимодействия в сфере повышения безопасности дорожного движения за 2021 год.

В МВД отметили, что в 2021 году началось второе Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения, провозглашенное ООН. Резолюция Генассамблеи ООН закрепила цель нового десятилетия - снизить к 2030 году на 50% смертность и травматизм в результате ДТП во всем мире. "Реализовав первый десятилетний план (2011-2020 гг.), Россия выполнила свои обязательства и почти вдвое сократила число погибших на дорогах (с 27 953 в 2011 года до 15 788 в 2020 года)", - сказали в пресс-центре.

Первый замминистра МВД генерал-полковник полиции Александр Горовой в ходе выступления отметил, что за прошедшие 10 лет в РФ проделан большой объем работы, обеспечена позитивная динамика в повышении безопасности дорожного движения. Заметно сократились основные показатели аварийности. "Более чем на треть уменьшилось количество дорожно-транспортных происшествий и погибших в них людей. Практически наполовину сократилось число погибших несовершеннолетних, а также пешеходов", - подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, на совещании была отмечена важность дальнейшей цифровизации работы сотрудников Госавтоинспекции. В частности, эффективность показал сервис автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения на базе специального программного обеспечения "Паутина", который в настоящее время вводится в эксплуатацию в масштабах всей страны.

В МВД добавили, что в основе работы по снижению смертности на дорогах России находятся мероприятия федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги".

При этом начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников подчеркнул, что нередко смертность на дорогах связана с наездами на пешеходов, управлением автомобилем в состоянии опьянения, а также с выездом на встречную полосу.