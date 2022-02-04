Безработные смогут подать заявление на обучение онлайн

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Безработные в России смогут подать заявление на обучение онлайн через портал " Работа в России ", а получить рекомендации по профориентации можно будет в любом центре занятости, вне зависимости от места проживания или регистрации. Новые стандарты работы центров занятости по профориентации граждан разработал Минтруд, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе ведомства.

"Безработным гражданам для подачи заявления на обучение больше не нужно будет очно посещать центры занятости. Это можно будет сделать дистанционно через личный кабинет портала "Работа в России". Образовательные программы подберет карьерный консультант в соответствии с его предпочтениями", - говорится в сообщении.

Что касается профориентации, эта услуга будет доступна всем гражданам в любом центре занятости вне зависимости от места проживания или регистрации. В министерстве отметили, что это поможет соискателям понять, в каком карьерном направлении необходимо развиваться. По результатам будут выдавать рекомендации по возможным вариантам профессионального обучения для повышения навыков.

Профилирование граждан и работодателей будет проводиться в автоматическом режиме, сообщили в пресс-службе. При этом профиль гражданина будет определяться с учетом уровня его профессиональной конкурентоспособности, ожиданий и мотивации к трудоустройству, а работодателя - с учетом бизнес-ситуации: сезонной занятости, инвестиционного проекта, модернизации.

"Это позволит подобрать релевантные услуги и сервисы для индивидуального карьерного или кадрового сопровождения", - добавили в Минтруде.