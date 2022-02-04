Представитель ОБСЕ по свободе СМИ осудил меры России в отношении Deutsche Welle

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру выступила с осуждением ответных мер России в отношении германской медиакомпании Deutsche Welle. Соответствующая информация содержится в опубликованном в пятницу заявлении на сайте организации.

"Инициирование ответных действий против СМИ и наказание журналистов за законное осуществление своей профессиональной деятельности только по политическим мотивам является непропорциональным и противоречит самому духу принципов и обязательств ОБСЕ в отношении свободы СМИ, - считает Рибейру. - Я призываю российские власти пересмотреть свой подход и обеспечить [условия], чтобы профессионалы СМИ могли продолжать играть свою важную общественную роль".

При этом, комментируя ситуацию с запретом на вещание RT DE в Германии, который предшествовал российским мерам в адрес DW, Рибейру отметила, что такие ограничения всегда должны быть законными и находиться под контролем "независимой системы регулирования с возможностью обжалования ограничительных решений".

Представитель ОБСЕ выступила с предложением к государствам - участникам ОБСЕ, у которых есть разногласия в отношении деятельности СМИ, использовать все доступные платформы, чтобы с помощью открытых и конструктивных дискуссий найти подходящие решения.