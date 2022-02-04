"Известия": РКН может применить экономические ограничения против YouTube

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Роскомнадзор рассматривает возможность применения экономических ограничений против американского видеохостинга YouTube в связи с систематической блокировкой каналов российских СМИ, включая немецкоязычный канал RT auf Sendung, принадлежащий российскому телеканалу RT. Об этом в пятницу пишет издание "Известия" со ссылкой на сообщение ведомства.

По данным издания, РКН может применить против сервиса YouTube экономические ограничения, предусматриваемые законом о деятельности иностранных лиц в интернете на территории России. В частности, могут быть введены запреты на размещение рекламы и поисковую выдачу, а также ограничение платежей и переводов денег.

16 декабря телеканал RT сообщил, что онлайн-видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт телеканала RT Deutsch в день начала его работы. 17 декабря Роскомнадзор потребовал от компании Google снять ограничения с RT Deutsch на видеохостинге.

О законе

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий крупные зарубежные IT-компании открывать филиалы или представительства в России. Владельцы интернет-ресурсов, суточная аудитория которых превышает 500 тыс. российских пользователей, должны будут с 1 января 2022 года создать филиалы, открыть представительства или учредить юридические лица в РФ, которые будут "в полном объеме представлять интересы головных компаний", говорится в документе. Вводится также комплекс мер принуждения IT-компаний к выполнению российского законодательства, включая в качестве крайней меры возможность частичной или полной блокировки ресурса-нарушителя.