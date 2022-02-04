Центр круглосуточной амбулаторной помощи людям с подозрением на ковид запущен в Кургане

ТАСС, 4 февраля. Власти Курганской области запустили центр круглосуточной амбулаторной медицинской помощи жителям региона, больным ОРВИ или с подозрением на коронавирус, в Кургане. Об этом сообщили на странице департамента здравоохранения области во "ВКонтакте".

"В Кургане открыли центр круглосуточной амбулаторной медицинской помощи больным ОРВИ и пациентам с подозрением на COVID-19. Он работает на базе поликлиники Курганской больницы №2 в микрорайоне Рябково по адресу: г. Курган, ул. Карбышева, 27. В центр может обратиться любой житель Курганской области с признаками ОРВИ, в том числе с температурой, а также с подозрением на COVID-19. Врачи проведут осмотр, необходимые обследования и дадут рекомендации по дальнейшей тактике лечения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при наличии показаний пациенту сделают тест на коронавирус, а также выдадут бесплатные лекарства тем, у кого диагностирован ковид.

"На 4 февраля в Курганской области за последние сутки выявлено 1 105 новых случаев COVID-19. При этом госпитализировано за сутки 76 пациентов. Основная нагрузка ложится на амбулаторное звено города Кургана. Поэтому для удобства пациентов было принято решение об открытии центра, который будет принимать пациентов 24 часа, 7 дней в неделю вне зависимости от их места жительства", - цитируют в сообщении директора департамента здравоохранения Курганской области Алексея Сигидаева.

Ранее власти региона ввиду ситуации с ковидом приняли решение о переводе учащихся школ на дистанционное обучение, за исключением сельских малокомплектных учреждений. С 7 февраля в области приостанавливается проведение мероприятий для детей в театрах, концертных, культурно-досуговых учреждениях, библиотеках, музеях. С 4 по 18 февраля включительно вводится запрет на посещение торгово-развлекательных центров и кинотеатров для лиц младше 18 лет без сопровождения родителей. Также организации общественного питания региона могут работать только до 23:00. При этом до конца февраля отменяется требование предъявлять ковид-сертификаты при посещении заведений общепита, торговых и торгово-развлекательных центров и ряда других мест, однако усилен контроль за нарушениями эпидемиологических требований.