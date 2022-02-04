Владельцу сети "Рив Гош" Мейеру продлили арест по делу о хищении 2,4 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Суд продлил до марта заключение под стражей владельцу сети "Рив Гош" и бывшему совладельцу ретейлера "Юлмарт" Августу Мейеру, который обвиняется в мошенничестве на 2,4 млрд рублей. Продлен и домашний арест его жене Инне Мейер, которая также является фигурантом дела, сообщила в пятницу объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Московский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановления о продлении ранее избранных мер пресечения Инне Мейер и Августу Мейеру", - сказано в сообщении.

Оба обвиняемых просили о смягчении мер. Август Мейер - о домашнем аресте или залоге в 25 млн рублей, его супруга - о залоге или запрете определенных действий. Оба настаивают на своей невиновности. Адвокат Мейера заявил, что здоровье мужчины в СИЗО ухудшилось и ему не оказывается медицинская помощь.

Ранее супруги обжаловали избранные им меры пресечения, но апелляции обоих фигурантов в январе отклонил Санкт-Петербургский городской суд.

По данным СМИ, расследуемое уголовное дело связано с хищениями более 2,4 млрд рублей из средств, которые получила в виде кредитов от Сбербанка компания "Юлмарт". В качестве подозреваемых Август Мейер и его жена были задержаны 8 декабря 2021 года, в тот же день им предъявили обвинение. 9 декабря мужчину арестовали, а его супругу отправили под домашний арест. На имущество Инны Мейер 10 января Московский суд Петербурга наложил арест. Третья обвиняемая по делу, задержанная в декабре, - генеральный директор ООО "Биг бокс" и деловой партнер Мейера Елена Стрельцова. Как и Мейеры, она не признала вины, ей был назначен домашний арест.

С 2017 года обвиняемым по делу "Юлмарта" проходил другой совладелец компании - Дмитрий Костыгин, однако ему статью позже переквалифицировали на "причинение ущерба без признаков хищения" (ч. 2 ст. 165 УК РФ). В 2017 году фигуранта поместили под домашний арест, а в 2018 году бизнесмен был отпущен под залог в 25 млн рублей.