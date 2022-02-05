Масштабный учет численности амурского тигра стартует в России

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Масштабный учет численности амурского тигра стартует в Приморском и Хабаровском краях, Еврейской автономной и Амурской областях в ближайшее время. Хищников будут считать по следам, с помощью фотоловушек и видеоаппаратуры на площади более 180 тыс. кв. км, и актуальные данные о популяции представят к сентябрю текущего года, рассказал ТАСС глава Минприроды России Александр Козлов.

"Уже в ближайшие дни начнется третий этап сплошного учета амурского тигра, после подготовительного и сезонного, - этап единовременного учета. Он пройдет на площади в более 180 тыс. кв. км. Тигров одновременно начнут считать в Приморском и Хабаровском краях, Еврейской автономной и Амурской областях. Более 600 учетчиков выйдут на маршруты, чтобы зарегистрировать следы тигров. Одного тигра от другого отличают по отпечаткам "плантарной мозоли" передней лапы, также во внимание берется ширина отпечатка "пальмарной мозоли" задней лапы. Но, конечно, при учете используют и фото-видеоловушки, и фотокамеры, и другую аппаратуру", - рассказал он.

По словам Козлова, окончательные итоги сплошного учета будут готовы в сентябре 2022 года.

В отличие от мониторинга, проводимого ежегодно на примерно 1/5 ареала тигра, учет проводят по всему ареалу один раз в 10 лет. Нынешний учет - внеочередной, его решено провести из-за снижения численности кабана в отдельных частях ареала тигра, вызванного вспышками африканской чумы свиней и напрямую влияющую на численность и распространения тигра.

Сплошной учет амурского тигра организован и проводится Минприроды России, правительствами Приморского и Хабаровского краев, Еврейской автономной и Амурскойобластей, а также заповедниками и национальными парками при поддержке Центра "Амурский тигр" и участием Российской академии наук.

На Дальнем Востоке России обитает амурский тигр - самый крупный в мире. Он занесен в международную Красную книгу. В середине ХХ века бесконтрольный отстрел амурских тигров привел к почти полному уничтожению популяции. Согласно последним данным, в регионах Дальневосточного федерального округа живут до 600 особей (95% мировой популяции). В 2013 году по инициативе президента РФ Владимира Путина создали центр "Амурский тигр", который занимается защитой и расширением мест обитания этих хищников.