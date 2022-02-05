В Японии стартует снежный фестиваль "Юки мацури"

ТОКИО, 5 февраля. /ТАСС/. Ежегодный Снежный фестиваль ("Юки мацури") начинается в субботу в городе Саппоро. Второй год подряд он проходит в онлайн-формате из-за ситуации с коронавирусом.

В преддверии мероприятия, которое продлится до 28 февраля, была построена всего лишь одна трехметровая скульптура из снега, изображающая виртуальную певицу Мику Хацунэ в снежном образе. В рамках фестиваля на официальном сайте будет выложен полный процесс ее создания.

Также запланирован и ряд других онлайн-событий, включая конкурс зимних фотографий и конкурс любительских снежных скульптур. Кроме того, одно из мероприятий будет посвящено истории фестиваля. Его можно будет посмотреть дома с помощью технологий виртуальной реальности - в VR-пространстве.

В ноябре прошлого года организаторы объявили, что фестиваль 2022 года пройдет в том числе и в обычном формате. Предполагалось, что несколько малых и средних снежных скульптур все же установят в центре Саппоро, а также задействуют еще одну или две площадки в других районах города. Оргкомитет не планировал сооружать гигантские скульптуры, устраивать парк со снежными горками и выставлять киоски с едой. Однако из-за коронавируса и распространения штамма "омикрон" от этих идей пришлось отказаться в пользу исключительно онлайн-формата.

В 2020 году, несмотря на начинавшуюся в Японии эпидемию COVID-19, мероприятие все же было проведено в обычном формате. Его посещаемость при этом оказалась на 25% ниже, чем обычно. До начала пандемии "Юки мацури" привлекал порядка 2 млн человек.

История фестиваля

Снежный фестиваль в Саппоро проводится с 1950 года. Тогда организаторы соорудили шесть ледяных скульптур, что привлекло на выставку около 50 тыс. человек. Само мероприятие первоначально было задумано для того, чтобы отвлечь японцев от повседневных тягот послевоенной жизни. Фестиваль стал быстро развиваться и уже не мог существовать только за счет местных энтузиастов. Поэтому в 1955 году к изготовлению снежных изваяний впервые привлекли подразделения Сил самообороны Японии.

С тех пор это стало одной из главных традиций "Юки мацури", а жители Саппоро специально собираются в начале января, чтобы понаблюдать, как военные начинают завозить тонны снега и сваливать его в центре города. Это главный знак приближающегося праздника.

Постепенно фестиваль приобрел мировую известность, что послужило поводом в 1974 году начать проводить международный конкурс среди резчиков по снегу и льду. В настоящее время "Юки мацури" считается неотъемлемой частью культурной жизни Саппоро и главным событием года, привлекающим сотни тысяч туристов из разных стран.