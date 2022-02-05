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В одном из сел Дагестана ввели карантин из-за вспышки оспы у овец и коз

Карантин ввели до 17 февраля

МАХАЧКАЛА, 5 февраля. /ТАСС/. Власти Дагестана ввели карантин на территории крестьянско-фермерского хозяйства "Гаджиэкперова Н. М." в зоне отгонного животноводства в Дербентском районе для ликвидации очага оспы овец и коз. Ограничения также коснутся прилегающего села Дюзлер, соответствующий указ главы региона опубликован на интернет-портале правовой информации.

"В целях ликвидации очага оспы овец коз, также предотвращения ее распространения на территории Республики Дагестан постановляю установить ограничительные мероприятия (карантин) на территории крестьянско-фермерского хозяйства "Гаджиэкперова Н. М." Хивского района, расположенного в зоне отгонного животноводства на территории Дербентского района. <…> Неблагополучным пунктом определить село Дюзлер муниципального образования "сельсовет "Хазарский" Дербентского района", - говорится в тексте документа.

Отмечается, что карантин, введенный до 17 февраля, распространяется на фермерское хозяйство, а также на территорию угрожаемой зоны "радиусом 10 км от границ неблагополучного пункта". На период действия ограничительных мероприятий запрещается, в частности, посещение территории посторонними лицами, кроме спецперсонала, ввоз и вывоз всех видов животных, вывоз кормов, вывоз молока, полученного от восприимчивых животных, стрижка, сбор пуха, а также их вывоз.

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