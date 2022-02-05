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Вильфанд заявил, что москвичей ожидает низкое атмосферное давление в феврале

Очередной глубокий циклон переместится на европейскую часть России уже 6 февраля, отметил научный руководитель Гидрометцентра

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Аномально низкое атмосферное давление ожидает москвичей в феврале из-за большого количества циклонов. Это будет обусловливать частые периоды хмурой погоды, сказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Примерно на 50% чаще циклоническая деятельность наблюдается этой зимой, чем должно по климату. Давление в январе было на 8 мм рт. ст. ниже по отношению к норме. Облачность была, мало солнца, много осадков. Аналогичная ситуация прогнозируется в феврале - давление будет в среднем более низкое, чем обычно", - сообщил он.

По словам Вильфанда, очередной глубокий циклон переместится на европейскую часть России уже в воскресенье.

Аномальное количество циклонов этой зимой синоптики связывают с увеличением интенсивности барических образований в северной части Атлантического океана. "В районе Исландии есть регион Исландский минимум - там создаются условия для возникновения циклонов, - пояснил Вильфанд. - Это область циклогенеза. Связано это с тем, что к западу от Исландии находится холодная Гренландия, а к востоку - теплый Гольфстрим. Большое различие температур на небольшом пространстве создает условия для закручивая, формирования циклонов. Зимой особенно часто перемещаются циклоны на европейскую часть России, но в этом году этот процесс гораздо интенсивнее".

Теги
РоссияВильфанд, Роман Менделевич
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