В Италии показали докфильм об обстоятельствах убийства на Украине журналистов

РИМ, 5 февраля. /ТАСС/. Итальянские журналисты утверждают, что нашли свидетеля гибели в 2014 году в результате минометного обстрела вблизи Славянска (Донецкая область) итальянского репортера Андреа Роккелли и россиянина Андрея Миронова. Как говорится в показанном в пятницу вечером в эфире канала Rai News 24 фильме-расследовании, приказ открыть огонь отдал ныне депутат Верховный рады, генерал-лейтенант и герой Украины (звание присвоено в 2014 году) Михаил Забродский, командовавший тогда 95-й аэромобильной бригадой.

Как говорит в интервью итальянцам не представившийся бывший украинский военнослужащий, стрельба не могла быть открыта без его приказа. "Забродский отдал приказ. Не знаю почему, угрозы не было, никто не стрелял", - говорит мужчина, чье лицо скрыто, а голос изменен. Итальянские журналисты рассказали, что вышли на этого свидетеля через официальные списки дезертиров из украинской армии. Мужчина больше не живет на Украине.

Для итальянской стороны дело о гибели Роккелли остается не закрытым. При этом высшая судебная инстанция - Кассационный суд - отменила обвинительный приговор первичной инстанции боевику украинского добровольческого батальона Виталию Маркиву. Он был единственным обвиняемым по этому делу, поскольку находился в рядах украинских военных, выполнявших задачу по блокированию городов Славянск и Краматорск. Они заняли и удерживали важный опорный пункт - гору Карачун, - откуда, как было установлено потом следствием, велся огонь. Итальянские журналисты подтверждают тезисы обвинения о точке стрельбы и показывают, что убить журналистов ополченцы Донбасса, как это утверждала защита Маркива, не могли, поскольку их позиции находились за зданием бывшей фабрики.

Маркив позже был объявлен в розыск в России, ему предъявлены обвинения по уголовному делу об убийстве Миронова и Роккелли, снимавших последствия вооруженного конфликта в Украине. Оба погибли в результате минометного обстрела в районе села Андреевка вблизи Славянска (Донецкая область) 24 мая 2014 года, когда занимались сбором материала о военном конфликте на востоке Украины. Официальный Киев квалифицировал произошедшее как "инцидент военного времени".