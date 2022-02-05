Эксперт: постковидный синдром у "омикрона" может быть легче, чем у "дельты"

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Постковидный синдром после перенесенного штамма "омикрон", по предварительным наблюдениям, сопровождается меньшим количеством симптомов, чем после заболевания, вызванного дельта-штаммом. Об этом ТАСС сообщила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Что нужно знать о варианте "омикрон"

Рекордсмен по заразности. Что нужно знать о варианте "омикрон"

"Пока в целом складывается впечатление, что после "омикрона" у переболевших остается меньше симптомов, чем после его предшественника (дельта-штамма - прим. ТАСС). Реже отмечаются признаки тромбозов, устойчивые сердечно-сосудистые и желудочно-кишечные нарушения", - сказала она.

При этом Руженцова отметила, что это может быть связано с наличием иммунитета у многих заразившихся новым вариантом, более молодым возрастом заболевших и "зачастую быстрым началом активной терапии из-за ярко выраженных симптомов инфекции с самого первого дня болезни".

По словам эксперта, у ранее вакцинированных пациентов после перенесенного омикрон-штамма какие-либо последствия встречаются гораздо реже.

"Их почти совсем нет у переболевших молодого возраста. В старших возрастных группах чаще после получения отрицательного результата ПЦР-теста сохраняется кашель, слабость, снижение работоспособности или способности к самообслуживанию", - добавила она.

Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой "омикрон", был обнаружен в 2021 году на юге Африки. По последним данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, омикрон-штамм выявлен в 83 регионах РФ.