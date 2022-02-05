Проходящий по делу экс-замглавы Генштаба РФ генерал владеет акциями на 41 млн рублей

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Экс-глава первого управления Главного управления связи (ГУС) Минобороны РФ генерал-майор Александр Оглоблин, который проходит по делу экс-замглавы Генштаба РФ Халила Арсланова, незаконно владеет акциями на сумму 41 млн рублей. Такая информация содержится в материалах дела, которые были озвучены на заседании Московского гарнизонного военного суда, где слушается это дело, передает корреспондент ТАСС.

"В рамках уголовного дела наложен арест на ценные бумаги в виде 415 тыс. 166 обыкновенных именных акций предприятия АО ГК "Информтехника" на общую сумму 41 млн 516 тыс. рублей. Позднее арест был продлен до 6 марта 2022 года. Формально эти акции не принадлежат Оглоблину, а находятся в собственности лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми <...>, однако фактически они находились под контролем обвиняемого", - зачитал материалы дела судья Вадим Корчагин, который рассматривает дело Оглоблина, обвиняемого в крупном мошенничестве.

Согласно данным из ЕГРЮЛ, "Информтехника" зарегистрирована в едином государственном реестре юридических лиц 8 декабря 2006 г. Основным видом деятельности этой организации является управление ценными бумагами.

Как следует из других документов, оглашенных судьей, Оглоблин также владел через доверенных лиц двумя апартаментами, расположенными под Сочи. Стоимость одного из этих жилых помещений составляет 15 млн 444 тыс. рублей, а другого - 6 млн 900 рублей. Оглоблин ответил утвердительно на вопрос судьи, признает ли он, что это имущество, на обустройство которого обвиняемый потратил порядка 70 млн рублей, было приобретено им на доходы от преступной деятельности.

В рамках уголовного дела суд арестовал и банковские счета генерала, на одном из которых находилось $39 тыс. долларов США и €2 тыс. 620, а на другом - $416 тыс. 752 и €770 тыс. 701. Эти денежные средства Оглоблин также зарегистрировал на доверенных лиц, которые являются формальными собственниками. "Арест этих денег также продлен до 6 марта 2022 года", - отметил судья.

Арест также наложен на квартиру и земельные участки генерала Арсланова и его родственников, а также имущество иных фигурантов дела.

Суть дела Оглоблина и Арсланова

В отношении Оглоблина возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Он обвиняется в махинациях при реализации госпрограммы по модернизации военной связи. Подрядчиком и исполнителем этих работ стала компания "Воентелеком". По версии следствия, Оглоблин через структуры этой компании организовал поставку маршрутизаторов по завышенным ценам. Он признал вину и дал показания на других фигурантов дела. По словам офицера, при поставках в Вооруженные силы РФ радиостанций "Азарт" почти готовые радиостанции закупались в Китае, а финальная сборка с установкой некоторых комплектующих происходила уже в России, что позволяло существенно экономить на производстве.

В рамках сделки со следствием Оглоблин рассказал о причастности к делу "Воентелекома" экс-замглавы генштаба РФ Халила Арсланова и начальника управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ полковника Павла Кутахова. Дело Оглоблина выделено в отдельное производство.

Уголовное дело "Воентелекома" было возбуждено в 2013 году на основании материалов проверки, полученных из Главной военной прокуратуры. По данным следствия, глава компании Александр Давыдов и ряд его сообщников при заключении контрактов с Минобороны РФ использовали различные схемы для существенного завышения стоимости продукции, а также для получения за оказание услуг двойной платы.