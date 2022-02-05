В Якутии приняли комплексный план обеспечения готовности к пожароопасному сезону 2022 года

ЯКУТСК, 5 февраля. /ТАСС/. Власти Якутии приняли комплексный план обеспечения готовности сил и средств к пожароопасному сезону 2022 года. Об этом сообщил в субботу и.о. министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) Евгений Перфильев в ходе прямого эфира онлайн-отчета кабмина региона.

В декабре 2021 года власти региона сообщали, что в республике разрабатывают комплексный план обеспечения готовности сил и средств к пожароопасному сезону 2022 года. Отмечалось, что документ направлен на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, возникающих вследствие лесных и других ландшафтных пожаров.

"К этому году подходим более подготовленные, сейчас приняли комплексный план подготовки к пожароопасному сезону", - сказал Перфильев в ходе прямого эфира телеканала НВК "Саха".

В регионе борьбой с лесными пожарами занимаются две подведомственные министерству организации - "Якутлесресурс" (имеет в республике 22 филиала) и якутская база авиационной охраны лесов (в республике 18 отделений). По словам и.о. министра, в прошлом году численность работников в "Якутлесресурсе" составила 193, также 223 человека были дополнительно набраны во время пожароопасного сезона. В составе базы авиационной охраны лесов был 221 сотрудник парашютно-десантной пожарной службы (ПДПС), кроме этого, 150 человек было набрано на пожароопасный сезон. Как отметил Перфильев, в 2022 году численность лесопожарных формирований будет увеличена - доведена до 555 работников ПДПС и до 564 работников "Якутлесресурса".

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. Летом 2021 года в Якутии наблюдалась аномально жаркая и сухая погода, воздух прогревался до плюс 33 градусов. На территории Якутии в 2021 году было зарегистрировано 1 678 лесных пожаров, общая площадь, пройденная огнем, превысила 9 млн га. По данным прокуратуры Якутии, сумма ущерба от лесных пожаров в 2021 году превысила 3,7 млрд рублей.