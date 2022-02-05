Вильфанд рассказал, когда мартовская погода придет в Московский регион

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Погода, характерная для середины марта, прогнозируется в Москве и Подмосковье на следующей неделе. Воздух днем будет прогреваться до 4-5 градусов тепла, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Уже в понедельник прогнозируется оттепельная погода - столбик термометра будет к 0 градусам приближаться. Можно с большой степенью уверенности говорить, что в течение всей рабочей недели температура будет выше нормы на 8-10 градусов. Погода опять будет опережать свое развитие. Мы окажемся в середине марта", - сказал он.

Потепление обусловит циклон, во власти которого столичный регион окажется во второй половине воскресенья. На 6 февраля прогнозируется снег и усиление ветра. "Но суперснегопадов, конечно, не будет", - отметил метеоролог.

По данным Гидрометцентра, в субботу днем в регионе ожидается 7-5 градусов мороза, в воскресенье - 4-2 градуса мороза, в понедельник - 1 градус мороза - 1 градус тепла, во вторник и среду - 1 градус мороза - 4 градуса тепла, четверг - 0 градусов - 5 градусов тепла.