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Облачная погода и гололедица ожидаются в Москве 5 февраля

Температура опустится до 7 градусов мороза

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, гололедица и до минус 7 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 5-7 градусов мороза. В ночь на воскресенье температура воздуха может опуститься до минус 12 градусов.

Ветер переменных направлений, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит около 747 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах минус 10 - минус 5 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки минус 15 градусов.

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