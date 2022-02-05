Эксперт: уровень антител к ковиду можно будет не измерять, когда вирус станет сезонным

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Уровень антител к коронавирусной инфекции можно будет не измерять, когда вирус превратится в сезонное заболевание, а прививаться от него станет необходимым раз в год. Такое мнение высказала в беседе с ТАСС главврач московской больницы №52 Марьяна Лысенко.

"Да, безусловно, но это не связано напрямую с "омикроном", - сказала Лысенко, отвечая на вопрос, можно ли будет не следить за уровнем антител после того как COVID-19 станет сезонным заболеванием. По словам главврача, отсутствие необходимости в измерении уровня антител связано с вакцинацией и достаточно большим количеством переболевших. "И мы очень рассчитываем, что [отношения с] COVID-19 и в виде "омикрона", и [в виде] всех других возможных вариантов, а они все равно будут, будут выглядеть точно также, как и взаимоотношения с гриппом - то есть прививаться нужно ежегодно, так как штаммы разные", - пояснила Лысенко, заметив, что "к этому нужно быть готовыми".

Она подчеркнула, что специалисты пока не могут точно сказать, когда коронавирус превратится в сезонное респираторное заболевание, активно наблюдая за всеми пациентами и проводя исследования и типирование вируса. "Сказать, что вирус абсолютно безобиден, я не могу. <…> Те меры, которые сейчас предпринимаются, будут гарантировать нам нормальные взаимоотношения с этим вирусом", - добавила Лысенко.

Главврач сказала, что ситуация зависит непосредственно от вакцинации, а не от количества переболевших. По ее словам, коронавирус уже продемонстрировал, что иммунитет переболевших держится очень недолго даже у здоровых людей, не говоря уже о тех, у которых есть соматические и сопутствующие заболевания. "Вакцинация в том режиме, в котором сейчас она предложена, абсолютно эффективна и в дальнейшем мы очень рассчитываем, что необходимость вакцинации будет увеличиваться до года. Но это дело достаточно отдаленного периода", - отметила Лысенко.

Она добавила, что специалисты не знают, как будет дальше развиваться ситуация с "омикроном", так как он еще недостаточно изучен. Безусловно, он протекает намного легче, особенно у привитых людей и у тех, кто правильно проводит ревакцинацию. "Какой-то тревоги, которая была в первые волны, сейчас нет. Но это касается только тех людей, которые прошли вовремя вакцинацию и ревакцинацию", - сказала главврач.