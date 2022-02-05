В Минздраве заявили, что ЗОЖ может почти на 70% снизить риск развития рака

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Здоровый образ жизни, в частности правильное питание, отказ от курения и употребления алкоголя, может помочь снизить риск развития онкологических заболеваний почти на 70%. Об этом в субботу журналистам сообщила, главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова.

"Человек способен самостоятельно сократить риск развития рака почти на 70% благодаря здоровому образу жизни. Речь идет о физической активности, хорошем питании и отсутствии вредных привычек, которые вносят самый большой вклад не только в развитие онкологических заболеваний, но и сердечно-сосудистых патологий, болезней органов дыхания", - рассказала она.

Дроздова отметила, что серьезными факторами риска возникновения онкозаболеваний, которые приводят к очень большому спектру заболеваний, остаются курение и злоупотребление алкоголем. "Действительно, когда человек отказывается от табака, он не только экономит собственные средства, но и делает самую большую инвестицию - в свое будущее", - сообщила эксперт.

"С правильным питанием все тоже достаточно просто. Ряд исследований показал, что онкологические заболевания может провоцировать употребление продуктов, не прошедших глубокую обработку. Особенно это касается мясных и колбасных изделий, горячо любимых нашими гражданами. В большей степени они провоцируют развитие заболеваний желудочно-кишечного тракта. В рацион лучше внести как можно больше овощей и фруктов. В сутки полезно употреблять до 400 граммов таких продуктов", - добавила Дроздова.

Кроме того, важно не забывать о так называемой онконастороженности, регулярно проходить диспансеризацию и медосмотры. "Российская программа диспансеризации насыщена основными скринингами для выявления даже бессимптомных патологий. Это позволяет обнаружить онкологическое заболевание в самом начале, когда шансы на успех при лечении будут максимальны. Государство дает возможность пройти диспансеризацию уже с 18 лет по полису ОМС. После улучшения эпидобстановки проведение диспансеризации будет полностью восстановлено", - заключила она.

Ежегодно 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака.