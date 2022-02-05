В Вологодской области отреставрируют Успенскую церковь 1694 года постройки

ВОЛОГДА, 5 февраля. /ТАСС/. В ближайшие три года отреставрируют церковь Успения Пресвятой Богородицы 1694 года постройки в селе Нелазское Череповецкого района Вологодской области, сообщили ТАСС в областном учреждении "Вологдареставрация".

"Работы выполнит ФГУП "Центральные научно-реставрационные проектные мастерские", подведомственное учреждение Министерства культуры России. По результатам прошедшего конкурса соответствующий договор будет заключен со стороны Минкультуры с этими мастерскими", - сообщили ТАСС в организации.

По информации учреждения, Успенская церковь в Нелазском - один из знаковых объектов Вологодской области и всего Русского Севера, основная часть ее сложена из бруса без гвоздей. Научно-проектную документацию на масштабные реставрационные работы провели в 2019 году, затем велось согласование вопроса о реставрации с Минкультуры Росии. Работа оценивается в 67 млн рублей, ее выполнят за счет средств федерального бюджета.

По архивным данным учреждения, церковь Успения возведена в 1694 году и ранее входила в состав Нелазского ансамбля, который по описи 1854 года также включал каменную церковь во имя Архистратига Михаила, каменную колокольню, деревянные часовню и кельи, а также амбар для хранения хлеба. Село, основанное в 1654 году, получило название от протекающей здесь реки Нелаза, но ранее именовалось Борисоглебским. Возникновение села связывают по легенде с появлением в здешних местах слуг убитых князей Бориса и Глеба. До наших дней в Нелазском сохранились деревянная Успенская церковь и каменная церковь в честь Архистратига Михаила 1735 года. За прошедшие века Успенская церковь много раз обновлялась, но сохранила подлинность и первоначальный вид отдельных элементов конструкции, а также общую композицию.

Восстановить былой облик

По словам директора "Вологдареставрации" Даниила Русанова, проект не предусматривает восстановление первоначального облика храма. Предложено выполнить комплексную реставрацию с сохранением наслоений и элементов разных строительных периодов, в основном XIX - начала XX века. "Именно на эти даты сложился художественный образ памятника, так хорошо нам знакомый. Нелазская церковь кажется сказочным парусным кораблем, по какому-то волшебству занесенным в эти поля, да так и застрявшим", - привели в учреждении слова руководителя.

При проведении реставрации планируется усилить фундамент храма с устройством гидроизоляции и отмостки, заменить сгнившие участки сруба и конструкций, заменить кровлю, восстановить медное покрытие крестов и главок, провести другие работы. Планируется также восстановить первоначальный цвет храма - белый, это выяснилось на этапе химико-технологического исследования. В дальнейшем планируется отреставрировать монументальную живопись, которая сохранилась на западной стене храма.

Последние несколько лет церковь закрыта для посетителей из-за аварийного состояния, находиться в некоторых частях здания небезопасно из-за угрозы обрушения. В 2019 году Минкультуры России включило храм в список 100 наиболее ценных памятников деревянного зодчества.